В Кремле отвергли призыв Трампа об остановке войны в Украине
В Кремле заявили, что Россия не будет останавливать боевые действия на территории Украины, как это предлагал президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова в росСМИ.
По словам Пескова, позиция России относительно мирного плана президента США, который предусматривает остановку войск РФ и Украины на текущей линии фронта для начала переговоров, остается неизменной.
Он также заявил, что командная работа по подготовке надлежащих условий проведения саммита Россия-США в Будапеште начнется в ближайшее время.
Однако Песков не предоставил подробностей подготовки возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.
"Пока никаких деталей саммита РФ - США в Будапеште нет, нужно сделать еще много "домашней работы" по линии внешнеполитических ведомств", - утверждает Песков.
Отдельно пресс-секретарь Кремля заявил, что в Москве следят за заявлениями США относительно возможных поставок Украине ракет "Tomahawk" и ведут контакты с Вашингтоном на экспертном уровне для обмена позициями.
Последние предложения Трампа
Напомним, после встречи с Зеленским лидер США опубликовал пост, в котором призвал Украину и Россию остановиться там, где каждая из сторон находится сейчас. То есть - по линии фронта.
Также появилась информация, что Трамп якобы призвал Владимира Зеленского согласиться на условия Путина, иначе Россия его "уничтожит". Сообщалось, что президент США якобы требовал от Украины уступить всю территорию Донецкой области и повторял тезисы, которые Путин озвучивал накануне во время личного разговора.
Впрочем, впоследствии Трамп опроверг эти утверждения. Он заявил, что не обсуждал с Зеленским передачу Донбасса России, а позиция Соединенных Штатов заключается в том, что стороны должны оставаться на нынешней линии фронта.
Кроме того известно, что лидер США намерен встретиться с Путиным в Будапеште для переговоров по окончанию войны.