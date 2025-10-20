У Кремлі відкинули заклик Трампа щодо зупинки війни в Україні

У Кремлі заявили, що Росія не буде зупиняти бойові дії на території України, як це пропонував президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова в росЗМІ.

За словами Пєскова, позиція Росії щодо мирного плану президента США, який передбачає зупинку військ РФ і України на поточній лінії фронту для початку переговорів, залишається незмінною.

Він також заявив, що командна робота з підготовки належних умов проведення саміту Росія-США у Будапешті розпочнеться найближчим часом.

Проте Пєсков не надав подробиць підготовки можливої зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа в Будапешті.

"Поки ніяких деталей саміту РФ - США в Будапешті немає, потрібно зробити ще багато "домашньої роботи" по лінії зовнішньополітичних відомств", - стверджує Пєсков.

Окремо прессекретар Кремля заявив, що у Москві стежать за заявами США щодо можливих постачань Україні ракет "Tomahawk" і ведуть контакти з Вашингтоном на експертному рівні для обміну позиціями.

