В Кремле началась встреча Уиткоффа и Путина, - СМИ

Что предшествовало

Напомним, Стив Уиткофф ранее заявлял, что 22 января он должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, встреча инициирована именно российской стороной.

Отметим, Уиткофф уже неоднократно посещал Москву и встречался с диктатором. Несмотря на заявления представителей Вашингтона о том, что РФ якобы готова к миру, никаких признаков этого нет.

Вчера, 21 января, Путин рассказал подробности предстоящей встречи со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам диктатора, они прилетят в российскую столицу для продолжения диалога по вопросам урегулирования войны России против Украины.

РБК-Украина ранее писало, что Уиткофф отказался осуждать российские атаки на украинскую инфраструктуру, в результате которого большая часть столицы Киева осталась без воды, отопления и электроэнергии во время сильных морозов.

По его словам, Украина и РФ находятся в состоянии войны и "стреляют друг в друга".

Кроме того, Стив Уиткофф сообщил, что собирается приехать в Киев уже в ближайшее время. При этом он не сообщил подробностей относительно цели или программы предстоящей поездки.