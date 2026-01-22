В Кремлі розпочалася зустріч Віткоффа та Путіна, - ЗМІ

Що передувало

Нагадаємо, Стів Віткофф раніше заявляв, що 22 січня він має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, зустріч ініційована саме російською стороною.

Зазначимо, Віткофф вже неодноразово відвідував Москву і зустрічався з диктатором. Попри заяви представників Вашингтона про те, що РФ нібито готова до миру, жодних ознак цього немає.

Вчора, 21 січня, Путін розповів подробиці майбутньої зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За словами диктатора, вони прилетять до російської столиці для продовження діалогу з питань врегулювання війни Росії проти України.

РБК-Україна раніше писало, що Віткофф відмовився засуджувати російські атаки на українську інфраструктуру, в результаті якого велика частина столиці Києва залишилася без води, опалення та електроенергії під час сильних морозів.

За його словами, Україна і РФ перебувають у стані війни та "стріляють один в одного".

Крім того, Стів Віткофф повідомив, що збирається приїхати до Києва вже найближчим часом. При цьому він не повідомив подробиць щодо мети або програми майбутньої поїздки.