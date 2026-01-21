Уиткофф отказался осуждать атаки России на украинскую энергетику
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отказался осуждать российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Все хотят достичь мирного соглашения", - сказал Уиткофф в интервью Bloomberg TV.
Он отказался осуждать российские атаки на украинскую инфраструктуру, в результате которого большая часть столицы Киева осталась без воды, отопления и электроэнергии во время сильных морозов.
"Они находятся в состоянии войны, они стреляют друг в друга", - заявил спецпредставитель президента США.
Обстрелы энергетики Украины
Напомним, из-за постоянных атак России на энергообъекты в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, где после ударов оккупанта 9 января и последующих атак возникли серьезные проблемы с теплом, водой и светом.
С 15 января в столице работает специальный штаб, созданный по поручению президента для ликвидации последствий обстрелов.
Уже более десяти дней киевляне живут в условиях аварийных отключений электричества, которые действуют без четких графиков, а в некоторых домах до сих пор отсутствует отопление.
Кроме того, в ночь на 20 января российские войска снова нанесли удар по Киеву, применив баллистические ракеты и беспилотники. В столице раздавались мощные взрывы, что привело к перебоям с электроснабжением в ряде районов. Тысячи домов остались без отопления.
Также были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры, из-за чего в большинстве районов водоснабжение либо полностью прекратилось, либо осуществлялось с пониженным давлением.