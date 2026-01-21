Путин раскрыл планы на встречу с Уиткоффом и Кушнером в Москве

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что завтра, 22 января, встретится в Москве со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Путин рассказал о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву во время совещания с постоянными членами Совета безопасности.

По словам диктатора, они прилетят в российскую столицу для продолжения диалога по вопросам урегулирования войны России против Украины.

Также Путин добавил, что хочет обсудить с представителями администрации президента США Дональда Трампа возможность использовать замороженные в Америке активы РФ для взноса в Совет мира в размере 1 млрд долларов. По словам диктатора остальную часть активов он якобы может направить на восстановления территорий, которые пострадали в результате войны РФ против Украины.

Стоит заметить, что всего США заморозили российские активы на 5 млрд долларов. Основная часть активов РФ заморожена в европейских странах. Речь об около 210-230 млрд евро.