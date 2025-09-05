В Кремле раскритиковали идею гарантий безопасности Украины от иностранных войск

Встреча в Париже

Напомним, что вчера, 4 сентября, около 30 мировых лидеров встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить будущие гарантии безопасности для Киева.

Переговоры прошли на фоне отсутствия четких гарантий от США, что добавляет дополнительного давления на союзников Украины.

Более того, по данным Reuters, союзники уже завершили технические планы по гарантиям и готовят политический сигнал американскому президенту.

Подтверждением этого стало заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который сообщил, что подготовка гарантий завершена.

Позже СМИ также сообщили, что заседание лидеров стран-участниц "коалиции желающих" в Париже все же завершилось некоторой конкретикой.

В частности, как оказалось, ряд стран готов отправить в Украину 30 тысяч солдат в рамках гарантий безопасности.