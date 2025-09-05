У Кремлі розкритикували ідею гарантій безпеки Україні від іноземних військ

Відповідаючи на питання журналістів Пєсков заявив, що гарантії безпеки Україні не можуть забезпечувати іноземні військові контингенти, це не влаштує Росію.

"Чи можуть забезпечувати й надавати гарантії безпеки України іноземні, особливо європейські та американські військові контингенти? Однозначно ні, не можуть. Це не може бути гарантією безпеки України, яка влаштувала б нашу країну", - сказав Пєсков.