У Кремлі заявили про необхідність ретельної підготовки нормандського саміту

У Кремлі зазначили, що конкретних термінів проведення саміту поки немає

Нова позиція України з приводу механізму врегулювання ситуації на Донбасі підкреслює необхідність ретельної підготовки нормандського саміту. Таку думку висловив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Пєсков зазначив, що в Москві знайомі з позицією України щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Безумовно, ознайомилися. Подібні заяви зайвий раз підкреслюють необхідність дуже ретельної підготовки саміту з тим, щоб він був результативним",- заявив прес-секретар російського президента.

При цьому Пєсков наголосив, що "поки конкретних термінів проведення саміту немає".

"Поки що здійснюються контакти з тим, щоб прояснити можливі перспективи продуктивності для зустрічі у верхах", - пояснив Пєсков.

На питання, чи є у Кремля "червоні лінії", які могли б перешкодити саміту, Пєсков сказав, що вони є "у всіх підписантів Мінських угод" і вони "випливають із цих домовленостей".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив 13 вересня, що вибори на Донбасі будуть можливі тільки після розведення сил по всій лінії зіткнення і повинні проходити за українськими законами.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, Російська Федерація на майбутньому саміті "нормандської четвірки" потребує закріплення так званої формули Штайнмайера, яка регулює порядок проведення виборів у ОРДЛО.