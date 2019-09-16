ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кремлі заявили про необхідність ретельної підготовки нормандського саміту

Новини » Політика    16.09.2019 - 15:16
У Кремлі заявили про необхідність ретельної підготовки нормандського саміту

У Кремлі зазначили, що конкретних термінів проведення саміту поки немає

Нова позиція України з приводу механізму врегулювання ситуації на Донбасі підкреслює необхідність ретельної підготовки нормандського саміту. Таку думку висловив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Пєсков зазначив, що в Москві знайомі з позицією України щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Безумовно, ознайомилися. Подібні заяви зайвий раз підкреслюють необхідність дуже ретельної підготовки саміту з тим, щоб він був результативним",- заявив прес-секретар російського президента.

При цьому Пєсков наголосив, що "поки конкретних термінів проведення саміту немає".

"Поки що здійснюються контакти з тим, щоб прояснити можливі перспективи продуктивності для зустрічі у верхах", - пояснив Пєсков.

На питання, чи є у Кремля "червоні лінії", які могли б перешкодити саміту, Пєсков сказав, що вони є "у всіх підписантів Мінських угод" і вони "випливають із цих домовленостей".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив 13 вересня, що вибори на Донбасі будуть можливі тільки після розведення сил по всій лінії зіткнення і повинні проходити за українськими законами.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, Російська Федерація на майбутньому саміті "нормандської четвірки" потребує закріплення так званої формули Штайнмайера, яка регулює порядок проведення виборів у ОРДЛО.

Зеленський назвав теми, які очікує обговорити на зустрічі в нормандському форматі Зеленський сподівається, що зустрічі в норманском форматі будуть проходити частіше
Новини України Російська ФедераціяПєсковнормандский форматНормандська четвірка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся