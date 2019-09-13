Росія вимагатиме письмових угод на саміті "нормандської четвірки"

Фото: Юрій Ушаков (kremlin.ru)

Росія наполягає на фіксації формули Штайнмайєра

Російська Федерація на майбутньому саміті "нормандської четвірки" вимагатиме укладання письмових угод. Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, передають російські ЗМІ.

За його словами, в угодах можуть прописати розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському.

"Ми також вважаємо важливим напередодні саміту зафіксувати письмово в рамках контактної групи так звану "формулу Штайнмайєра", яка передбачає, що закон про особливий статус Донбасу починає діяти на тимчасовій основі в день виборів і на постійній основі, після виборів і підсумкової доповіді БДІПЛ ОБСЄ", - продовжив Ушаков.

Він також додав, що російській стороні потрібна "залізна домовленість, яка б сприяла виконанню взятих обов'язків".

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що питання можливого введення миротворців ООН на Донбас регулюється в нормандському форматі.

Зазначимо, цього тижня президент США Дональд Трамп заявив про готовність прийняти участь в переговорах між Україною і Росією.