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В Кремле заявили о необходимости тщательной подготовки нормандского саммита

Новости » Политика    16.09.2019 - 15:16
В Кремле заявили о необходимости тщательной подготовки нормандского саммита
Фото: Дмитрий Песков (УНИАН)

В Кремле отметили, что конкретных сроков проведения саммита пока нет

Новая позиция Украины по поводу механизма урегулирования ситуации на Донбассе подчеркивает необходимость тщательной подготовки нормандского саммита. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Песков отметил, что в Москве знакомы с позицией Украины по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе.

"Безусловно, ознакомились. Подобные заявления лишний раз подчеркивают необходимость очень тщательной подготовки саммита с тем, чтобы он был результативным",- заявил пресс-секретарь российского президента.

При этом Песков подчеркнул, что "пока конкретных сроков проведения саммита нет".

"Пока осуществляются контакты с тем, чтобы прояснить возможные перспективы продуктивности для встречи в верхах", - пояснил Песков.

На вопрос, есть ли у Кремля "красные линии", которые могли бы воспрепятствовать саммиту, Песков сказал, что они есть "у всех подписантов Минских соглашений" и они "вытекают из этих договоренностей".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил 13 сентября, что выборы на Донбассе будут возможны только после разведения сил по всей линии соприкосновения и должны проходить по украинским законам.

Как сообщало РБК-Украина ранее, Российская Федерация на будущем саммите "нормандской четверки" потребует закрепления так называемой формулы Штайнмайера, которая регулирует порядок проведения выборов в ОРДЛО.

Зеленский назвал темы, которые ожидает обсудить на встрече в нормандском формате Зеленский ожидает, что встречи в норманском формате будут проходить чаще
Новости Украины Российская ФедерацияПесковнормандский форматНормандская четверка
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