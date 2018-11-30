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У Кремлі розповіли про формат зустрічі Путіна і Трампа на саміті G20

Новини » Політика    30.11.2018 - 16:27
У Кремлі розповіли про формат зустрічі Путіна і Трампа на саміті G20
Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (flickr.com/helsinki2018)

Пєсков прокоментував, як може статися зустріч Путіна і Трампа на саміті

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков розповів про формат зустрічі глав Сполучених Штатів Америки і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна на саміті G20. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

За словами Пєскова, Путін під час саміту G20 проведе зустріч з Трампом "на ногах".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що Варшава позитивно сприйняла рішення Трампа скасувати зустріч з президентом РФ під час саміту G20.

Як писало РБК-Україна раніше, американський лідер скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним через ситуацію у Керченській протоці. Він підкреслив, що прийняв рішення у зв'язку з тим, що українські моряки і кораблі, захоплені Росією, не були звільнені.

Додамо також, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс розповіла, що Трамп вирішив скасувати зустріч з Путіним у літаку по дорозі на саміт G20. Вона зазначила, що по дорозі на саміт в Аргентині Трамп провів бесіди з держсекретарем Майком Помпео, главою апарату Білого дому Джоном Келлі, а також з радником з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

Повідомлялося, що американський і російський уряди обмінялися телефонними дзвінками.

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