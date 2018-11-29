В Белом доме рассказали об обстоятельствах отмены встречи Трампа и Путина

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп решил отменить встречу с Путиным в самолете по пути на саммит G20

Президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в самолете по пути на саммит G20. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что по дороге на саммит в Аргентине Трамп провел беседы с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли, а советником по вопросам национальной безопасности Джону Болтону.

Также отмечается, что американское и российское правительство обменялись телефонными звонками.

Напомним, сегодня Дональд Трамп отменил встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе. Трамп отметил, что поскольку украинские моряки и корабли, захваченные Россией, не были освобождены, он решил отменить встречу с Путиным.

Ранее Трамп заявлял, что может отменить встречу с Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" из-за атаки на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Вместе с тем, в Кремле заявляли, что ничего не знают об отмене встречи и продолжают подготовку к ней.

В частности, в Кремле сообщали, что в ходе встречи Трамп и Путин обсудят стратегическую безопасность и региональные конфликты.

Как писало РБК-Украина, 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива, в результате чего были захвачены три украинских судна и 24 моряка. Из-за таких действий РФ в 10 областях Украина сроком на 30 дней введено военное положение. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявлял об угрозе полномасштабной войны с РФ.