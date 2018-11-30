В Кремле рассказали о формате встречи Путина и Трампа на саммите G20

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин ( flickr.com/helsinki2018)

Песков прокомментировал, как может произойти встреча Путина и Трампа на саммите

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о формате встречи глав Соединенных Штатов Америки и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

По словам Пескова, Путин во время саммита G20 проведет встречу с Трампом "на ногах".

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава положительно восприняла решение Трампа отменить встречу с президентом РФ во время саммита G20.

Как писало РБК-Украина ранее, американский лидер отменил встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе. Он подчеркнул, что принял решение в связи с тем, что украинские моряки и корабли, захваченные Россией, не были освобождены.

Добавим также, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что Трамп решил отменить встречу с Путиным в самолете по пути на саммит G20. Она отметила, что по дороге на саммит в Аргентине Трамп провел беседы с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли, а также с советником по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

Сообщалось, что американское и российское правительство обменялись телефонными звонками.