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У Кремлі пояснили, чому не відбулася телефонна розмова Путіна і Порошенка

Новини » Політика    28.11.2018 - 18:57
У Кремлі пояснили, чому не відбулася телефонна розмова Путіна і Порошенка
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Порошенко намагався зв'язатися з Путіним для звільнення українських військових моряків

Помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков заявив, що з боку України був запит на проведення телефонної розмови президентів РФ і України Володимира Путіна і Петра Порошенка через ситуацію в Керченській протоці, однак, вона не відбулася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

За словами Ушакова, під час підготовки такого роду контактів оцінюється цілий ряд факторів, зокрема, сумісність графіків, а також робиться аналіз цілей, які та чи інша сторона ставить перед такою розмовою.

"Можу вам сказати, що запит був, але розмова не відбулася", - заявив він.

Нагадаємо, вчора в інтерв'ю українським телеканалам Порошенко заявив, що намагався зв'язатися з Путіним для звільнення українських військових моряків. За його словами, був відправлений запит на розмову з Путіним, однак відповіді від РФ не було. Тому президент звернувся до канцлера Німеччини Ангели Меркель, щоб вона провела розмову з Путіним для негайного звільнення українських вояків і українських кораблів.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки, в результаті чого були захоплені 24 українських моряка. Через такі дії РФ в Україні введено воєнний стан.

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