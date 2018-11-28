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В Кремле объяснили, почему не состоялся телефонный разговор Путина и Порошенко

Новости » Политика    28.11.2018 - 18:57
В Кремле объяснили, почему не состоялся телефонный разговор Путина и Порошенко
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Порошенко пытался связаться с Путиным для освобождения украинских военных моряков

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что со стороны Украины был запрос на проведение телефонного разговора президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко из-за ситуации в Керченском проливе, однако, он не состоялся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По словам Ушакова, при подготовке такого рода контактов оценивается целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков, а также делается анализ целей, которые та или иная сторона ставит перед таким разговором.

"Могу вам сказать, что запрос был, но разговор не состоялся", - заявил он.

Напомним, вчера в интервью украинским телеканалам Порошенко заявил, что пытался связаться с Путиным для освобождения украинских военных моряков. По его словам, был отправлен запрос на разговор с Путиным, однако ответа от РФ не было. Поэтому президент обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы она провела беседу с Путиным для немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей.

Как писало РБК-Украина, 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива, в результате чего были захвачены 24 украинских моряка. Из-за таких действий РФ в Украине введено военное положение.

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