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У Кремлі назвали прагматичними переговори Зеленського з Путіним

Новини » Політика    12.07.2019 - 13:03
У Кремлі назвали прагматичними переговори Зеленського з Путіним
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У Кремлі повідомили, що розмова Зеленського і Путіна тривала близько 20 хвилин

Перша розмова президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна, президента Росії, була прагматична. Про це заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

За його оцінкою, "розмова мала досить прагматичний характер" і зайняла 20 хвилин. Пєсков вважає, що важливий сам факт розмови.

"Що стосується атмосфери розмови, це була перша ознайомча розмова двох президентів - вони перший раз спілкувалися по телефону, раніше яких-небудь контактів між ними не було", - сказав представник Кремля.

Нагадаємо, вчора Зеленський подзвонив Путіну. Однією з головних тем розмови було звільнення полонених Кремля. Крім того, сторони обговорили продовження переговорів в нормандському форматі.

Ще раніше Зеленський запропонував Путіну новий формат переговорів за участю президента США Дональда Трампа. У Путіна погодилися провести переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Крім цього, Путін заявив, що зближення Російської Федерації з Україною неминуче. За його словами, "неминуче будівництво нормальних, дружніх, я б навіть сказав, більш ніж дружніх, союзницьких відносин".

Зазначимо, що на Донбасі за минулу добу, 11 липня, в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації загинув один український військовий, ще двоє бійців отримали поранення. День тому поранення отримали 9 бійців ООС.

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