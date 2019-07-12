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В Кремле назвали прагматичными переговоры Зеленского с Путиным

Новости » Политика    12.07.2019 - 13:03
В Кремле назвали прагматичными переговоры Зеленского с Путиным
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В Кремле сообщили, что разговор Зеленского и Путина длился около 20 минут

Первый разговор президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина, президента России, был прагматичным. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передают росСМИ.

По его оценке, "разговор носил достаточно прагматичный характер" и занял около 20 минут. Песков считает, что важен сам факт разговора.

"Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было", - сказал представитель Кремля.

Напомним, вчера Зеленский подзвонил Путину. Одной из главных тем разговора было освобождение пленных Кремля. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандском формате.

Еще ранее Зеленский предложил Путину новый формат переговоров при участии президента США Дональда Трампа. У Путина согласились провести переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.

Кроме этого, Путин заявил, что сближение Российской Федерации с Украиной неизбежно. По его словам, "неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений".

Отметим, что на Донбассе за прошедшие сутки, 11 июля, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации погиб один украинский военный, еще двое бойцов получили ранения. День назад ранения получили 9 бойцов ООС.

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