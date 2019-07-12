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Бойовики на Донбасі обстріляли аграрне підприємство, пошкоджено газопровід та ЛЕП

Новини » Надзвичайні події    12.07.2019 - 02:52
Бойовики на Донбасі обстріляли аграрне підприємство, пошкоджено газопровід та ЛЕП
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав

На Донбасі внаслідок обстрілу з боку бойовиків постраждало підприємство "Бахмутський аграрний союз", пошкоджено електромережі та газопровід. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Обстріл ТОВ "Бахмутський аграрний союз" поблизу селища Новолуганське стався 10 липня, приблизно о 21:00. Наступного дня, 11 липня, спостережна група Української сторони Спільного центру контролю та координації провела фотофіксацію наслідків обстрілу.

 

"Встановлено, що вогонь противник вів з артилерійських систем калібру 122 мм, з напрямку окупованої Горлівки. Прибувши на місце обстрілу, на сільськогосподарському полі військові зафіксували дві величезні вирви, саме від вибуху артилерійських снарядів калібру 122 мм", - зазначили в ООС.

Окрім того, додає прес-центр, внаслідок обстрілу пошкоджений газопровід, дроти лінії електропередач та інформаційний щит свинокомплексу підприємства. Постраждалих серед працівників не виявлено.

Нагадаємо, на Донбасі ввечері у четвер, 11 липня, під час артилерійського обстрілу з боку бойовиків отримав поранення цивільний мешканець населеного пункту Чермалик. 

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