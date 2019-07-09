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Зближення РФ з Україною неминуче, - Путін

Новини » Політика    09.07.2019 - 20:13
Зближення РФ з Україною неминуче, - Путін
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

За його словами, неминуче і будівництво союзницьких відносин між двома державами

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що зближення Російської Федерації з Україною неминуче. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, неминуче і будівництво союзницьких відносин між двома державами.

"Я думаю, це неминуче. У всякому разі, неминуче будівництво нормальних, дружніх, я б навіть сказав, більш ніж дружніх, союзницьких відносин. І в кінцевому підсумку ми все-таки прийдемо до стану, про який я сказав. Зближення неминуче", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна можлива. За його словами, їх зустріч може бути недоцільна через більшого досвіду таких зустрічей у Путіна.

У свою чергу прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що важливий не факт можливої зустрічі Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, а конкретні домовленості, які будуть досягнуті.

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