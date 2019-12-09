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Нормандська четвірка: результати зустрічі в Парижі

Новини » Політика     09.12.2019 - 23:49
Нормандська четвірка: результати зустрічі в Парижі
Фото: нормандська зустріч (president.gov.ua)

Нормандська четвірка зустрілася вперше за три роки

Сьогодні, 9 грудня, у Парижі вперше за три роки відбулася зустріч нормандської четвірки по врегулюванню ситуації на Донбасі за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. РБК-Україна підводить підсумки саміту.

За попередньою інформацією, на переговорах обговорили:

Обмін полоненими

Президенти України і РФ Володимир Зеленський і Володимир Путін домовилися про проведення обміну полоненими до 31 грудня поточного року.

Розведення сил

Путін і Зеленський погодили розведення сил на Донбасі на трьох нових ділянках. На даним момент невідомо, на яких саме.

Питання газу

Зеленський і Путін домовилися продовжувати обговорення газового питання як у двосторонньому, так і в тристоронньому форматах.

Чого хотів Зеленський

Зеленський на переговорах в Парижі планував розставити кілька акцентів. Зокрема, домовитися про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" до кінця року, а також погодити хоча б приблизні терміни виведення російських військ з окупованого Донбасу.

Також Зеленський заявляв про плани підняти питання відновлення контролю над усім україно-російським кордоном, після чого ставала б можливою ідея місцевих виборів в ОРДЛО з імплементацією "формули Штайнмайєра".

Графік нормандського саміту

На полях саміту президент України Володимир Зеленський проведе окремі зустрічі з лідерами Франції, Німеччини і Росії. Графік (час київський):

  • 15:55 - прибуття в Єлисейський палац;
  • 16:05 - зустріч Зеленського з Макроном;
  • 16:30 - зустріч Зеленського з Меркель;
  • 17:00 - зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату";
  • 19:45 - зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" з представниками ЗМІ.

Проте в ході двосторонніх перегововров графік істотно змінився, і брифінг відбувся вже пізно ввечері.

Нормандська зустріч: що відбувається в Парижі
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінАнгела МеркельЕммануель МакронНормандська четвірка
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