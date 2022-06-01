У Кремлі не виключили зустріч Зеленського та Путіна: у чому загвоздка
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним можлива лише для фіналізації "такого собі документа". Наразі роботу над ним зупинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За його словами, таку зустріч "ніхто не виключає, ніколи не виключав", але її необхідно підготувати.
"Є сенс зустрічатися Путіну та Зеленському лише для того, щоб фіналізувати якийсь документ", - цитує ТАРС представника Кремля.
Пєсков уточнив, що роботу над таким документом "було зупинено досить давно і відтоді вона не відновлювалася".
Нагадаємо, можливість зустрічі Зеленського і Путіна обговорюється з початку квітня. Російська сторона постійно висуває умови для переговорів на вищому рівні, в тому числі узгодження тексту підсумкового документа.
Зазначимо, 13 травня Зеленський підтвердив готовність зустрітися з Путіним, але без ультиматумів з боку Москви і прокремлівських посередників.
Відповідаючи на готовність Зеленського до зустрічі з Путіним у Кремлі ще тоді заявляли про необхідність "розробки відповідного документа, угоди, який має бути підписаний на найвищому рівні".
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