Кремль про зустріч Зеленського і Путіна: має бути підготовлений текст документа

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не відмовляється від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Однак для переговорів на вищому рівні Москва висуває умову - узгодження тексту підсумкового документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пєскова.

"Поки тут чогось нового повідомити не можемо", - сказав представник Кремля.

За його словами, поки немає якихось змін у підготовці зустрічі Зеленського і Путіна. Однак, додав він, для переговорів повинні бути підготовлені відповідні умови. Пєсков уточнив, що мова йде про текст підсумкового документа.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що переговори Зеленського і Путіна необхідні для припинення війни, але для зустрічі на вищому рівні українська сторона повинна мати відповідні позиції.

Зазначимо, в ОП заявляли про необхідність здобути кілька гучних перемог перед переговорами Зеленського і Путіна.

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