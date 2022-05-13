Кремль допустив можливість зустрічі Зеленського і Путіна і назвав умову

У Кремлі не відмовляються від зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Однак для того, щоб вона сталася її необхідно підготувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

За його словами, позиція російської сторони щодо зустрічі Зеленського і Путіна не змінилася. Пєсков додав, що Москва не відмовляється від такої можливості, але вона повинна бути підготовлена.

"Підготовка цієї зустрічі може і повинна бути виражена виключно в розробці відповідного документа, угоди, який повинен бути підписаний на вищому рівні". - зазначив представник Кремля.

Пєсков уточнив, що рух з розробки підсумкового документа зустрічі на вищому рівні відсутній.