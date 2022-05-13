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Кремль допустив можливість зустрічі Зеленського і Путіна і назвав умову

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Москва, П'ятниця 13 травня 2022 13:56
Кремль допустив можливість зустрічі Зеленського і Путіна і назвав умову Фото: президент України Володимир Зеленський і Володимир Путін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Кремлі не відмовляються від зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Однак для того, щоб вона сталася її необхідно підготувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

За його словами, позиція російської сторони щодо зустрічі Зеленського і Путіна не змінилася. Пєсков додав, що Москва не відмовляється від такої можливості, але вона повинна бути підготовлена.

"Підготовка цієї зустрічі може і повинна бути виражена виключно в розробці відповідного документа, угоди, який повинен бути підписаний на вищому рівні". - зазначив представник Кремля.

Пєсков уточнив, що рух з розробки підсумкового документа зустрічі на вищому рівні відсутній.

Нагадаємо, можливість зустрічі Зеленського і Путіна обговорюється з початку квітня. Російська сторона постійно висуває умови для переговорів на вищому рівні, в тому числі узгодження тексту підсумкового документа.

Зазначимо, сьогодні Зеленський підтвердив готовність зустрітися з Путіним, але без ультиматумів з боку Москви і прокремлівських посередників.

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