Зеленський про переговори з РФ: я готовий говорити тільки з Путіним без його посередників
Президент України Володимир Зеленський особисто готовий зустрінеться і поговорити з керівником Кремля Володимиром Путіним. Зокрема, без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.
Про це заявив глава держави, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.
"Що стосується переговорів з РФ, питання ускладнюється щодня. Я особисто так вважаю, тому що щодня деокупуються невеликі містечка і бачимо сліди знущань, тортур, розстрілів, які покинули російські військові. І саме тому ускладнюється момент про можливість переговорів", - заявив Зеленський.
За його словами, українське суспільство всі 8 років хотіло говорити з РФ.
"Зараз суспільство налаштоване не позитивно до цього. Я, як президент, готовий говорити з Путіним, але тільки з ним, без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно президент зазначав, що Україна може повністю припинити переговори з Росією. Причиною для цього стане вбивство полонених мирних жителів і військових.
При цьому російський президент Путін заявляв, що переговори України і РФ нібито знаходяться в глухому куті.
Крім того, Зеленський заявляв, що бажання вести будь-які переговори з РФ зникає з кожним містом, де фіксуються випадки звірств, скоєних російськими окупантами.