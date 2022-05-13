ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про переговори з РФ: я готовий говорити тільки з Путіним без його посередників

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 13 травня 2022 12:05
Зеленський про переговори з РФ: я готовий говорити тільки з Путіним без його посередників Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський особисто готовий зустрінеться і поговорити з керівником Кремля Володимиром Путіним. Зокрема, без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

Про це заявив глава держави, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.

"Що стосується переговорів з РФ, питання ускладнюється щодня. Я особисто так вважаю, тому що щодня деокупуються невеликі містечка і бачимо сліди знущань, тортур, розстрілів, які покинули російські військові. І саме тому ускладнюється момент про можливість переговорів", - заявив Зеленський.

За його словами, українське суспільство всі 8 років хотіло говорити з РФ.

"Зараз суспільство налаштоване не позитивно до цього. Я, як президент, готовий говорити з Путіним, але тільки з ним, без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно президент зазначав, що Україна може повністю припинити переговори з Росією. Причиною для цього стане вбивство полонених мирних жителів і військових.

При цьому російський президент Путін заявляв, що переговори України і РФ нібито знаходяться в глухому куті.

Крім того, Зеленський заявляв, що бажання вести будь-які переговори з РФ зникає з кожним містом, де фіксуються випадки звірств, скоєних російськими окупантами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Війна Росії проти України Переговори у Туреччині
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС