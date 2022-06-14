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У Кремлі знайшли нове "пояснення", чому Зеленський не може зустрітися з Путіним

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Україна, Вівторок 14 червня 2022 17:38
У Кремлі знайшли нове "пояснення", чому Зеленський не може зустрітися з Путіним Фото: Володимир Зеленський та Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Кремлі в черговий раз не виключили зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. У Кремлі відстрочку зустрічі списали на необхідність ретельної підготовки та наявність "певних умов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у вівторок, 14 червня, помічника президента РФ у міжнародних справах Юрія Ушакова, передає РИА Новости.

"Ніхто таку можливість не відкидає, але вона вимагає відповідних умов, а головне дуже ретельної підготовки", - сказав Ушаков.

Він відмовився від подальших коментарів, вказавши, що про можливість зустрічі двох лідерів уже було сказано багато.

Нагадаємо, можливість зустрічі Зеленського і Путіна обговорюється з початку квітня. Російська сторона постійно висуває умови для переговорів на вищому рівні, в тому числі узгодження тексту підсумкового документа.

Зазначимо, 13 травня Зеленський підтвердив готовність зустрітися з Путіним, але без ультиматумів з боку Москви і прокремлівських посередників.

Відповідаючи на готовність Зеленського до зустрічі з Путіним у Кремлі ще тоді заявляли про необхідність "розробки відповідного документа, угоди, який має бути підписаний на найвищому рівні".

Про нього нещодавно згадав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами, зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним можлива лише для фіналізації "такого собі документа". Наразі роботу над ним зупинено.

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