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Лавров не уповноважений. Кулеба розповів, як пропонував главі МЗС Росії подзвонити Путіну

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Туреччина, Четвер 10 березня 2022 13:31
Лавров не уповноважений. Кулеба розповів, як пропонував главі МЗС Росії подзвонити Путіну Фото: Дмитро Кулеба та Сергій Лавров (колаж РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Глава МЗС України Дмитро Кулеба в ході переговорів із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим мав намір вирішити два завдання: гуманітарний коридор для Маріуполя та перемир'я на добу. Однак обидва завдання залишилися не вирішені, оскільки Лавров не був уповноважений давати будь-які гарантії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кулеби.

"Я приїхав з двома задачами: перше - гуманіторний коридор з та до Маріуполя, друге - домовитися про 24-годинне перемир'я", - зазначив він.

Разом з тим, за словами Кулеби, Лавров не був уповноважений надавати гарантії з обох питань, але має передати запит України військовому командуванню та колегам у російській владі. Кулеба також розповів, як був готовий прямо у ході зустрічі з Лавровим зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та командуваню для обговорення організації гуманіторного коридору. Кулеба запитав у Лаврова, чи готовий він зв'язатися з керівництвом своєї країни, але відповіді не отримав.

"Я почув сьогодні від російської сторони, що вони пов’язують припинення вогню з виконанням вимог Путіна на адресу України. Україна не здалася і не здасться. Ми готові до дипломатичних рішень, але поки їх немає, будемо самовіддано захищати нашу землю від російської агресії", - додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні за посередництвом Туреччини у Анталії відбулася зустріч очільників зовнішньополітичних відомств України та Росії. РБК-Україна зібрало основні тези за результатами зустрічі Кулеби та Лаврова.

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