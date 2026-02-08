ua en ru
Вс, 08 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина из-за Трампа хочет ускорить переговоры о мире, - Сибига

Украина, Воскресенье 08 февраля 2026 16:40
UA EN RU
Украина из-за Трампа хочет ускорить переговоры о мире, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Украина хочет ускорить заключение мирного соглашения с Россией, использовав посредничество США и личную роль президента Дональда Трампа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет Reuters.

По словам Сибиги, только Трамп может довести переговоры до финального соглашения, а самые сложные вопросы должны решаться на уровне лидеров Украины и России.

Сибига отметил, что из 20 пунктов мирного плана осталось несколько наиболее чувствительных, в том числе по территориям и Запорожской АЭС. Киев отвергает требования России о новых территориальных уступках и настаивает на возвращении контроля над атомной станцией.

При этом Украина стремится ускорить переговоры, чтобы закрепить прогресс до того, как на процесс начнут влиять внутриполитические факторы в США. В частности, это избирательная кампания в Конгресс Соединенных Штатов.

Издание напомнило, что несмотря на отсутствие прорыва на последнем раунде переговоров, стороны провели большой обмен пленными, а США предложили новую встречу в Майами, на что Киев согласился.

Отдельно Сибига отметил, что гарантии безопасности США являются критически важными для любого мирного соглашения. По его словам, Вашингтон подтвердил готовность участвовать в механизмах обеспечения и мониторинга прекращения огня.

"Некоторые другие страны, кроме Великобритании и Франции, которые уже публично взяли на себя обязательства, подтвердили свою готовность направить войска в Украину как силы сдерживания, но он отказался назвать их", - отмечает издание со ссылкой на слова Сибиги.

Министр также подчеркнул, что Украина не признает российский суверенитет над Крымом или Донбассом, а любые договоренности об Украине без Украины Киев будет считать неприемлемыми.

"Мы никогда этого не признаем. И это будет нарушением международного права. Это не касается Украины. Это вопрос принципа", - заверил он.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Соединенные Штаты предлагают сторонам завершить войну России против Украины до начала лета и могут оказывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком.

При этом Украина не соглашается на быстрое подписание перемирия. Киев настаивает на том, что ключевым элементом любых договоренностей о завершении войны должны стать гарантии безопасности. Они должны быть подписаны раньше других документов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры мирный план США
Новости
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ