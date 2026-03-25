RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Кремль сделал свое заявление по переговорам между США и Украиной

12:27 25.03.2026 Ср
2 мин
Москва пытается продемонстрировать "включенность" в диалог
aimg Ірина Глухова
Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)

В Кремле заявили, что Москва "в курсе переговоров" между представителями США и Украины по завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова росСМИ.

Зеленский: представители Украины два дня разговаривали с США, есть сигналы о новых обменах

"Контакты России с представителями США по Украине продолжаются", - заявил Песков.

По его словам, Москва якобы получает информацию о том, что происходит на переговорах Вашингтона с Киевом.

Что заявил Зеленский

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что после визита переговорной команды в США реального прогресса в мирном процессе нет. Причина этого - нежелание России к урегулированию войны.

Президент подчеркнул важность участия ЕС, США и других международных партнеров в восстановлении дипломатических переговоров, чтобы заставить Москву двигаться к мирному решению конфликта.

Что известно о встрече представителей США и Украины во Флориде

В течение 21-22 марта в Майами состоялись двусторонние переговоры между украинской и американской делегациями, без участия представителей России.

Делегацию США возглавляли специальный посланник Стив Уиткофф, старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Во время встречи стороны обсудили совместное восстановление Украины после войны, развитие государства и усиление гарантий безопасности от США в рамках будущего мирного соглашения.

По итогам первого дня Уиткофф сообщил, что стороны постепенно сужают перечень спорных вопросов и концентрируются на вопросах безопасности и стабильности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
