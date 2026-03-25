Кремль зробив свою заяву щодо переговорів між США та Україною

У Кремлі заявили, що Москва "в курсі переговорів" між представниками США та України щодо завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова росЗМІ.
"Контакти Росії з представниками США щодо України тривають", - заявив Пєсков.
За його словами, Москва нібито отримує інформацію про те, що відбувається на переговорах Вашингтона з Києвом.
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що після візиту переговорної команди до США реального прогресу у мирному процесі немає. Причина цього - небажання Росії до врегулювання війни.
Президент підкреслив важливість участі ЄС, США та інших міжнародних партнерів у відновленні дипломатичних переговорів, щоб змусити Москву рухатися до мирного вирішення конфлікту.
Протягом 21–22 березня у Маямі відбулися двосторонні переговори між українською та американською делегаціями, без участі представників Росії.
Делегацію США очолювали спеціальний посланець Стів Віткофф, старший радник і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Під час зустрічі сторони обговорили спільне відновлення України після війни, розвиток держави та посилення гарантій безпеки від США в рамках майбутньої мирної угоди.
За підсумками першого дня Віткофф повідомив, що сторони поступово звужують перелік спірних питань та концентруються на питаннях безпеки й стабільності.