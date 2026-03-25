Кремль зробив свою заяву щодо переговорів між США та Україною

"Контакти Росії з представниками США щодо України тривають", - заявив Пєсков.

За його словами, Москва нібито отримує інформацію про те, що відбувається на переговорах Вашингтона з Києвом.

Що заявив Зеленський

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що після візиту переговорної команди до США реального прогресу у мирному процесі немає. Причина цього - небажання Росії до врегулювання війни.

Президент підкреслив важливість участі ЄС, США та інших міжнародних партнерів у відновленні дипломатичних переговорів, щоб змусити Москву рухатися до мирного вирішення конфлікту.