Кремль про зустріч Зеленського і Путіна: просунутися поки не вдалося

На сьогодні не вдалося просунутися в питанні підготовки зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна . Запит на зустріч з Києва поки не надходив.

"Просунутися не вдалося ... Наш заступник керівника адміністрації, мій колега Дмитро Козак знаходиться в постійному контакті з адміністрацією президента України. З Офісу президента України ніякої конкретики не надходило", - повідомив Пєсков.

Зазначимо, за даними джерел РБК-Україна, на сьогодні ймовірним місцем зустрічі Зеленського і Путіна можна розглядати будь-яку нейтральну країну, оскільки раунд переговорів адміністрацій обох президентів тільки почався.

При цьому співрозмовники в Офісі президента і МЗС не підтверджують дані про те, що опрацьовується можливість зустрічі в Єрусалимі або Відні.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак говорив, що дата і місце зустрічі поки невідомі, але самі переговори можуть стати історичними.