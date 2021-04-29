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Кремль о встрече Зеленского и Путина: продвинуться пока не удалось

Новина українською → Москва, Четверг 29 апреля 2021 14:22
Кремль о встрече Зеленского и Путина: продвинуться пока не удалось Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

На сегодня не удалось продвинуться в вопросе подготовки встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Запрос на встречу из Киева пока не поступал.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Продвинуться не удалось… Наш замруководителя администрации, мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из Офиса президента Украины никакой конкретики не поступало", - сообщил Песков.

Отметим, по данным источников РБК-Украина, на сегодня вероятным местом встречи Зеленского и Путина можно рассматривать любую нейтральную страну, поскольку раунд переговоров администраций обоих президентов только начался.

При этом собеседники в Офисе президента и МИДе не подтверждают данные о том, что прорабатывается возможность встречи в Иерусалиме или Вене.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что дата и место встречи пока неизвестны, но сами переговоры могут стать историческими.

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