Єрмак: поки невідома дата зустрічі Зеленського з Путіним, але вона може стати історичною

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що отримав доручення підготувати зустріч лідерів України та Росії - Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Однак станом на сьогодні ні дати, ні місця зустрічі немає.

Про це він розповів під час візиту в Херсонську область.

"Я отримав доручення від президента (України - ред.), тому зараз працюю над цим. Поки невідомі ні дата, ні місце проведення цих переговорів, але я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, бо є багато про що говорити", - сказав Єрмак.

Глава президентського офісу долав, що Зеленському та Путіну потрібно обговорити дуже багато питань.

"Треба обговорити домовленості, які були досягнуті у грудні під час нормандського формату, треба проговорити велику кількість питань. Я вважаю, що ці переговори можуть стати знаковими, дійсно історичними", - наголосив він.