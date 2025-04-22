Кремль явно получит желаемое, если США признают Крым российским, - Каллас

США совершат ошибку, если будут рассматривать признание Крыма российским. Евросоюз никогда не пойдет на такой шаг.

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's .

"Крым - это Украина. Для тех, кто в оккупации, очень много значит, что другие не признают его российским", - подчеркнула она.

Глава дипломатии ЕС заверила, что блок никогда не признает контроль России над временно оккупированным Крымом.

"Тогда Россия явно получит то, что хочет", - добавила Каллас.

Она отметила, что рассматривать признание аннексии Крыма было бы ошибкой в рамках любой сделки.

Слухи об инициативе США

Напомним, сегодня, 22 апреля Washington Post со ссылкой на собственные источники писало, что завтра США на переговорах с Украиной, Британией и Францией в Лондоне представят свои предложения для мирной сделки между Киевом и Москвой.

В частности, речь будет идти о том, что США могут признать Крым российским. При этом Вашингтон предлагает отменить антироссийские санкции.

В то же время Россия должна будет прекратить все боевые действия, что будет означать фактическое замораживание войны.

Пока официальные лица не подтверждали такие слухи.

При этом на этой неделе спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф должен посетить Москву и провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

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