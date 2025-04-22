Кремль явно отримає бажане, якщо США визнають Крим російським, - Каллас

США зроблять помилку, якщо розглядатимуть визнання Криму російським. Євросоюз ніколи не піде на такий крок.

Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's .

"Крим - це Україна. Для тих, хто в окупації, дуже багато значить, що інші не визнають його російським", - наголосила вона.

Глава дипломатії ЄС запевнила, що блок ніколи не визнає контроль Росії над тимчасово окупованим Кримом.

"Тоді Росія явно отримає те, що хоче", - додала Каллас.

Вона зазначила, що розглядати визнання анексії Криму було б помилкою в рамках будь-якої угоди.

Чутки про ініціативу США

Нагадаємо, сьогодні, 22 квітня Washington Post з посиланням на власні джерела писало, що завтра США на переговорах з Україною, Британією та Францією в Лондоні представлять свої пропозиції для мирної угоди між Києвом і Москвою.

Зокрема, йтиметься про те, що США можуть визнати Крим російським. При цьому Вашингтон пропонує скасувати антиросійські санкції.

Водночас Росія повинна буде припинити всі бойові дії, що означатиме фактичне заморожування війни.

Поки що офіційні особи не підтверджували такі чутки.

При цьому цього тижня спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф має відвідати Москву і провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

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