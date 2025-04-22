ua en ru
Вт, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Москву на этой неделе

Вторник 22 апреля 2025 22:01
UA EN RU
Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Москву на этой неделе Фото: спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в конце этой недели посетит Москву. Там он продолжит переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала во время брифинга.

По словам пресс-секретаря, она только что была в Овальном кабинете во время разговора президента США Дональда Трампа и его спецпредставителя Стива Уиткоффа,

"И они хотели, чтобы все знали, что переговоры продолжаются. Мы чувствуем, что, надеюсь, движемся в правильном направлении. И специальный посланник, Стив Уиткофф, в конце этой недели снова отправится в Россию, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным", - рассказала Ливитт.

Визит Уиткоффа в Москву

Напомним, сегодня в Кремле сообщили, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может уже на этой неделе посетить Москву.

В то же время там не уточнили дату визита и может ли российский диктатор Владимир Путин встретиться с Уиткоффом.

Стоит отметить, что спецпредставитель президента США уже встречался с Путиным 11 апреля. Их встреча длилась почти пять часов. Главной темой переговоров была Украина.

В частности, после встречи с российским диктатором Уиткофф заявил, что ключ к так называемому мирному соглашению между РФ и Украиной - это вопрос "пяти территорий".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Москва Белый дом Мирные переговоры Стив Уиткофф
NEWS
Последняя попытка Трампа? Близки ли США к соглашению о мире в Украине и что задумал Путин
Последняя попытка Трампа? Близки ли США к соглашению о мире в Украине и что задумал Путин
DAILY
Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей