Израильские войска останутся в Газе, пока ХАМАС не разоружится, - Нетаньяху

Войска Израиля останутся в Секторе Газа, пока боевики ХАМАС не сложат оружие, что предусматривают условия мирного плана США по окончанию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, опубликованное Sky News.

Нетаньяху выступил с заявлением о войсках после вступления в силу соглашения о прекращении огня, которое начало действовать в полдень по местному времени.

Чиновник подтвердил, что израильские войска будут оставаться в Газе, чтобы поддерживать давление на ХАМАС, пока группировка не разоружится.

На каком этапе мирный план по Газе

Сейчас израильская армия проводит передислокацию к линии начального отвода, определенной в соглашении о прекращении огня.

Как пишет издание со ссылкой на слова Нетаньяху, Израиль в Газе "сжимает ХАМАС со всех сторон в подготовке к следующим этапам плана". Израильский премьер имеет в виду вторую фазу мирного плана США, представленного недавно американским лидером Дональдом Трампом.

Этот этап предусматривает разоружение ХАМАС и его отход от управления сектором Газа, который должен быть демилитаризован.

"Если это можно будет достичь мирным путем - хорошо. Если нет - будет достигнуто силой", - заявил Нетаньяху.

В то же время ХАМАС должен вернуть всех израильских заложников в течение 72 часов.

Глава правительства Израиля отметил, что все заложники вернутся в течение ближайших дней.