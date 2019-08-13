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У Кремлі прокоментували можливості зустрічі Путіна і Зеленського

Новини » Політика    13.08.2019 - 13:46
У Кремлі прокоментували можливості зустрічі Путіна і Зеленського
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Пєсков розповів про перспективи особистої зустрічі Путіна і Зеленського

Про перспективи особистої зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського розповів прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Пєсков заявив, що Путін виступає за діалог з Києвом, додавши, що саме спілкування Путіна і Зеленського є позитивним фактом.

"Президент Путін завжди є прихильником діалогу для вирішення нагальних проблем, тим більше в таких запущених ситуаціях, як російсько-українські відносини...Путін дуже прагматичний співрозмовник, для нього головне - не сама розмова, а реалізація тих розумінь і домовленостей, які раніше досягалися і під час кожної розмови", - заявив він, відповідаючи на питання про перспективи особистої зустрічі Путіна з Зеленським.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський і Путін 7 серпня провели телефонну розмову. Український президент подзвонив Путіну через загострення ситуації на Донбасі і загибель 4 військових. В ході розмови Зеленський закликав Путіна вплинути на бойовиків і припинити обстріли.

Крім того, Зеленський ініціював проведення найближчим часом зустрічі лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина, Російська Федерація). Відзначимо, на даний момент підготовка цієї зустрічі ведеться, але точної дати її проведення поки немає.

Крім того, РБК-Україна писало, що на думку президента США Дональда Трампа, Зеленський і Путін можуть дійти згоди.

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