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Зеленський і Путін могли б зустрітися на саміті СНД, - Лукашенко

Новини » Політика    11.10.2019 - 13:36
Зеленський і Путін могли б зустрітися на саміті СНД, - Лукашенко
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

При цьому Лукашенко зазначив, що це не можливо після виходу України зі Співдружності незалежних держав

Президент України Володимир Зеленський міг би зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним на саміті Співдружності незалежних держав (СНД). Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на саміті глав держав СНД в Ашхабаді, передають російські ЗМІ.

Лукашенко зазначив, що це стало неможливим після виходу України зі Співдружності.

"Що було б поганого, якби нинішній президент України, а він нормальний чоловік, сьогодні був би присутній у нас. У нього би не було проблеми поговорити з одним президентом, з другим, третім, зустрітися тут з президентом Росії, про зустріч з яким він багато зараз говорить", - заявив Лукашенко.

Президент Білорусі також розповів, як умовляв п'ятого президента України Петра Порошенка не виходити з Співдружності. Лукашенко попереджав Порошенко, що "вихід з СНД - це погані наслідки для України".

Нагадаємо, Лукашенко на саміті СНД закликав підтримати нову українську владу. Також Лукашенко закликав спільно вирішувати заморожені конфлікти на пострадянському просторі.

РБК-Україна повідомляло раніше, що в ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Лукашенко заявив, що врегулювання конфлікту на Донбасі можливо шляхом більш тісних переговорів України і Росії щодо цієї проблеми.

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Новини України Олександр ЛукашенкоВолодимир ЗеленськийВолодимир ПутінСНД
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