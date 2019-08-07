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Доба на Донбасі: четверо військових загинули, один поранений

Новини » Надзвичайні події    07.08.2019 - 07:10
Доба на Донбасі: четверо військових загинули, один поранений
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Бойовики дев'ять разів порушили перемир'я

Протягом минулої доби, 6 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого чеотри українських військових загинули та ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Обстріли велися з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил поблизу Богданівки, Паврополя, Водяного, Лебединського. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 3 рази неподалік Травневого. 

"Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення. Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано",  - йдеться в повідомленні.

Раніше спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер прокоментував загострення ситуації в зоні проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі 6 серпня.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський після смерті чотирьох військових 6 серпня закликав лідерів країн-учасниць нормандського формату зібратися для відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі.

Волкер відреагував на загострення ситуації на Донбасі Зеленський просить Меркель, Путіна і Макрона про зустрічі в нормандському форматі
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