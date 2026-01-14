Власти РФ усиливают репрессии против коренных народов
РФ усилила давление на коренные народы, сочетая аресты активистов, информационный контроль и непропорциональную мобилизацию на войну против Украины. Это создает реальную угрозу физического и культурного исчезновения малых народов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
В декабре 2025 года российские силовые структуры задержали по меньшей мере 17 представителей коренных народов из Алтая, Сахи (Якутии), Томской, Мурманской и Кемеровской областей и Красноярского края.
Речь идет об активистах, которые годами отстаивали права своих общин и поднимали тему экологической деградации и упадка традиционных промыслов.
Ранее они выступали на форумах ООН, предупреждая, что их народы оказались на грани исчезновения.
Эти заявления резко противоречат официальной позиции Москвы о том, что Россия является "многонациональным государством, где сохранены языки, культуры и традиции более 190 народов".
Для формирования контролируемой картинки на международной арене кремль превратил Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в полностью лояльную структуру. Ее представители продвигают только согласованную с властью позицию, одновременно открыто поддерживая войну против Украины.
При этом 172 правозащитные организации, входящие в движение "Форум свободных государств постсоветского пространства", заявляют о системных нарушениях прав коренных народов. В России это движение объявлено "террористическим" и запрещено.
Параллельно продолжается и физическое истребление малых народов через войну. Так, в Хабаровском крае во время мобилизации на каждые 10 тысяч жителей было призвано 34 этнических русских и 95 представителей коренных народов, что свидетельствует об их целенаправленном использовании в качестве "пушечного мяса".
"Под лозунгами многонациональности кремль фактически лишает коренные народы права на существование - и культурно, и физически", - отмечают правозащитники.
РФ усиливает контроль
Напомним, что российские власти резко усиливают цифровой контроль над населением, расширяя механизмы слежки и цензуры в интернете.
С 1 января 2026 года все российские онлайн-сервисы обязаны хранить переписку пользователей в течение трех лет, что открывает силовым структурам значительно более широкие возможности для давления, преследования и блокировки нежелательного контента.
На фоне этих изменений Россия уже стала мировым лидером по масштабам интернет-ограничений. По итогам 2025 года суммарная продолжительность интернет-блэкаутов в РФ достигла 37 166 часов, а экономические потери, по оценкам мониторинговых сервисов, составили 11,9 млрд долларов.
Параллельно власти готовят новый инструмент информационного давления - обязательную пропагандистскую рекламу в соцсетях и на крупных платформах. В Совете Федерации предлагают законодательно обязать блогеров и владельцев популярных каналов отводить не менее 5% всего рекламного контента на материалы о "традиционных ценностях", "патриотизме" и "культуре".
Новые требования будут касаться не только медиаплатформ, но и владельцев крупных публичных аккаунтов и сообществ, что фактически превращает их в элемент государственной пропагандистской машины.
Ранее также стало известно, что в оккупированном Крыму власти планируют сделать отключение и замедление мобильного интернета постоянной практикой, прикрываясь соображениями "безопасности". На самом же деле эти меры направлены на дальнейшее усиление контроля над населением и ограничение доступа к независимой информации.