РФ усилила давление на коренные народы, сочетая аресты активистов, информационный контроль и непропорциональную мобилизацию на войну против Украины. Это создает реальную угрозу физического и культурного исчезновения малых народов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины .

В декабре 2025 года российские силовые структуры задержали по меньшей мере 17 представителей коренных народов из Алтая, Сахи (Якутии), Томской, Мурманской и Кемеровской областей и Красноярского края.

Речь идет об активистах, которые годами отстаивали права своих общин и поднимали тему экологической деградации и упадка традиционных промыслов.

Ранее они выступали на форумах ООН, предупреждая, что их народы оказались на грани исчезновения.

Эти заявления резко противоречат официальной позиции Москвы о том, что Россия является "многонациональным государством, где сохранены языки, культуры и традиции более 190 народов".

Для формирования контролируемой картинки на международной арене кремль превратил Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в полностью лояльную структуру. Ее представители продвигают только согласованную с властью позицию, одновременно открыто поддерживая войну против Украины.

При этом 172 правозащитные организации, входящие в движение "Форум свободных государств постсоветского пространства", заявляют о системных нарушениях прав коренных народов. В России это движение объявлено "террористическим" и запрещено.

Параллельно продолжается и физическое истребление малых народов через войну. Так, в Хабаровском крае во время мобилизации на каждые 10 тысяч жителей было призвано 34 этнических русских и 95 представителей коренных народов, что свидетельствует об их целенаправленном использовании в качестве "пушечного мяса".

"Под лозунгами многонациональности кремль фактически лишает коренные народы права на существование - и культурно, и физически", - отмечают правозащитники.