Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, - Буданов

"Течет время, и под влиянием неприятной для них реальности, с которой они сталкиваются, им приходится находить ответы для своего общества. И каждый раз эта планка снижается. Все же это видят", - заявил Буданов.

По его словам, сначала российская армия декларировала цель "взять Киев за трое суток", однако впоследствии этот нарратив трансформировался в "Донбасс любой ценой".

Руководитель ОП отметил, что около недели назад появился еще один новый нарратив - требование, чтобы Украина оставалась безъядерным государством и не вступала ни в какие военные альянсы.

"Это уже новая цель, то есть еще планочка немножко снижается. Это нормально, потому что идет время и, очевидно, поскольку мы сейчас с вами здесь общаемся, цель не достигнута", - сказал он.

Буданов считает, что российские оккупанты таким образом постепенно готовят собственное общество к восприятию того, что внеблоковость Украины может быть подана как часть "победы".

"Поэтому начинают, мол, мы добьемся того, что они будут внеблоковыми. Это же тоже победа. Поэтому это абсолютно нормальная трансформация", - добавил он.