Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, - Буданов

15:22 21.05.2026 Чт
2 мин
От "Киева за трое суток" до новых нарративов РФ
aimg Ирина Глухова
Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (Getty Images)

Россия не может достичь первоначальных целей в войне с Украиной. Поэтому "снижает планку" и выдвигает новые требования.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время Kyiv Stratcom Forum 2026, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Течет время, и под влиянием неприятной для них реальности, с которой они сталкиваются, им приходится находить ответы для своего общества. И каждый раз эта планка снижается. Все же это видят", - заявил Буданов.

По его словам, сначала российская армия декларировала цель "взять Киев за трое суток", однако впоследствии этот нарратив трансформировался в "Донбасс любой ценой".

Руководитель ОП отметил, что около недели назад появился еще один новый нарратив - требование, чтобы Украина оставалась безъядерным государством и не вступала ни в какие военные альянсы.

"Это уже новая цель, то есть еще планочка немножко снижается. Это нормально, потому что идет время и, очевидно, поскольку мы сейчас с вами здесь общаемся, цель не достигнута", - сказал он.

Буданов считает, что российские оккупанты таким образом постепенно готовят собственное общество к восприятию того, что внеблоковость Украины может быть подана как часть "победы".

"Поэтому начинают, мол, мы добьемся того, что они будут внеблоковыми. Это же тоже победа. Поэтому это абсолютно нормальная трансформация", - добавил он.

Напомним, недавно FT написало, что командование РФ пообещало российскому диктатору Владимиру Путину захватить Донбасс до осени. Они докладывают ему, что украинская армия истощена, фронт разрушается и сил становится меньше.

Впрочем, собеседники издания утверждают, что аппетиты Путина значительно больше. Конечная цель Кремля - установление контроля над Украиной вдоль Днепра, включая захват Киева и Одессы.

В Офисе президента Украины не исключают, что Путин после выборов в Госдуму, которые пройдут осенью этого года, может объявить всеобщую мобилизацию в стране.

Тем временем один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров в комментарии РБК-Украина заявил, что в РФ все больше говорят о замене Путина из-за провала войны против Украины.

