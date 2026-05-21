Кремль під тиском реальності знижує планку цілей війни, - Буданов

"Плине час, і під впливом неприємної для них реальності, з якою вони стикаються, їм доводиться знаходити відповіді для свого суспільства. І кожного разу ця планка знижується. Всі ж це бачать", - заявив Буданов.

За його словами, спочатку російська армія декларувала ціль "взяти Київ за три доби", однак згодом цей наратив трансформувався у "Донбас за будь-яку ціну".

Керівник ОП зазначив, що близько тижня тому з’явився ще один новий наратив - вимога, щоб Україна залишалася без'ядерною державою та не вступала до жодних військових альянсів.

"Це вже нова мета, тобто ще планочка трошки знижується. Це нормально, тому що йде час і, вочевидь, оскільки ми зараз з вами тут спілкуємось, мета не досягнута", - сказав він.

Буданов вважає, що російські окупанти таким чином поступово готують власне суспільство до сприйняття того, що позаблоковість України може бути подана як частина "перемоги".

"Тому починають, мовляв, ми доб'ємось того, що вони будуть позаблокові. Це ж теж перемога. Тому це абсолютно нормальна трансформація", - додав він.