Каспаров о возможности свержения Путина: плохая война приводит к переменам

11:03 12.05.2026 Вт
3 мин
2026 год может изменить все
aimg Ирина Глухова aimg Милан Лелич
Фото: российский диктатор Владимир Путин на параде (Getty Images)
В РФ назревает мысль о замене российского диктатора Владимира Путина из-за провала войны в Украине.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров.

"Есть ощущение, что что-то происходит. Это российская традиция, что плохая война всегда приводит к изменениям. И мы сейчас видим ситуацию, когда очень много людей как в элите, так и простых людей начинают понимать, что Путин войну выиграть не может. А когда диктатор развязывает войну, которую не может выиграть, у него, по историческим законам, начинаются большие проблемы", - рассказал он.

По мнению Каспарова, есть серьезное ощущение, что начался процесс, который очень вероятно в ближайшее время, если не будет перелома, может привести к катастрофическим последствиям.

"Очевидно, что-то происходит. Поэтому разные свидетельства: экономические, военные проблемы, но мне кажется, что главная проблема - психологическая, она очень важна. Она заключается в том, что русская традиция не прощает царю или диктатору проигранную войну", - сказал оппозиционер.

По его словам, мысль о том, что война заканчивается плохо, сейчас начинает входить в сознание людей.

"С массами мы не понимаем, но с элитами это очевидно. Вот то, что пишет Ремесло, каждый день, о неизбежности конца Путина - и ничего не происходит... Это значит, что эта мысль, о том, что Путина надо менять, она очень важна", - пояснил Каспаров.

"В элите назревает мысль, что чтобы спасти режим, надо убрать Путина. Вот Ремесло - это отражение той имперской традиции, что чтобы спасти империю, надо убрать Путина", - добавил политик.

Он подчеркнул, что 2026 год может стать определяющим для формирования нового мирового порядка. И именно благодаря Украине, которая смогла не только выстоять, но и переломить ход войны, эти изменения становятся неизбежными.

Ситуация в РФ

Напомним, ранее западные СМИ писали, что Путин якобы убежден в победе на фронте и готов еще до двух лет воевать за полный контроль над Донецкой областью.

Между тем ситуация в экономике России выглядит значительно сложнее: из-за ударов украинских дронов доходы от нефти и газа в первом квартале 2026 года упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Плюс к этому санкции вынуждают Москву продавать золотые резервы - это минимальный уровень с марта 2022 года - и переводить их в юани.

Кроме того, внутри России растет критика даже со стороны провластных блогеров и так называемых Z-активистов, а заявления о "победах" армии все чаще воспринимаются как повод для насмешек.

По оценкам разведки, пока в Кремле пытаются показать картинку успеха, реальные финансовые потери остаются значительными, хотя публично это подается как "победа".

Горели детсад и железная дорога, есть раненые: все о последствиях атаки РФ после "перемирия"
