Обстрел Киева Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Кремль получает сверхприбыли на фоне взлета цен на нефть, - Bloomberg

20:03 14.05.2026 Чт
2 мин
Как события в Иране обогатили РФ?
Сергей Козачук
Фото: цена на российскую нефть Urals выросла до рекорда за два года (Getty Images)

Цена на российскую нефть марки Urals достигла максимума с осени 2023 года, что обеспечивает значительный рост доходов Кремля для финансирования военных нужд.

Почему подорожала российская нефть

Как пишет издание,по данным национальной налоговой службы РФ, стоимостьсмеси Urals в мае достигла 94,87 доллара за баррель.

Основной причиной такого скачка стала война в Иране, которая вызвала перебои с поставками сырья из Персидского залива через Ормузский пролив.

Из-за дефицита на мировом рынке спрос на российские баррели существенно усилился, а цена для целей налогообложения стала на 18% выше, чем в апреле.

Поступления от энергетического сектора пока позволяют российскому правительству снова наполнять резервный фонд и избегать сокращения бюджетных расходов.

В частности, налоговые доходы от продажи барреля нефти в рублях выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Влияние курса рубля и субсидий

Несмотря на рост мировых цен, доходы Кремля несколько сдерживает укрепление рубля, который сейчас находится на самом высоком уровне относительно доллара с начала 2023 года.

Более крепкая национальная валюта означает меньшее количество рублей, которые бюджет получает за каждый проданный в долларах баррель.

Кроме того, чистый доход бюджета РФ зависит от объема субсидий для внутреннего топливного рынка.

Из-за глобального подорожания топлива государственные выплаты российским нефтеперерабатывающим компаниям в апреле достигли почти 5 миллиардов долларов, что является рекордным показателем за последние два года.

Спрос на российскую нефть

Напомним, ранее появилась информация, что Индия официально обратилась к США с просьбой продлить специальное разрешение на импорт российской нефти. Срок действующей лицензии истекает 16 мая, а необходимость ее продления индийская сторона обосновывает затяжным конфликтом на Ближнем Востоке.

Кроме того, на фоне нестабильности в исламском регионе, закупку сырья в РФ возобновила Япония. В частности, компания Taiyo начала рассматривать российскую нефть как альтернативу ближневосточной, чтобы обеспечить стабильность энергоснабжения.

В то же время аналитики Bloomberg предупреждают об угрозе критического дефицита ресурса для ряда стран уже в июне. Основной причиной роста мировых цен и нехватки сырья стала длительная блокада иранских портов.

Российская ФедерацияНАФТА