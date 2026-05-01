Дефицит нефти грозит некоторым странам уже в июне, - Bloomberg
Цены на нефть растут вторую неделю на фоне блокады иранских портов. Некоторые страны могут столкнуться с серьезным дефицитом нефти уже в июне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Цены на нефть растут
Как пишет агентство, рынок отреагировал на риски длительного закрытия Ормузского пролива - одного из ключевых маршрутов поставок нефти в мире. До войны через него транспортировали около пятой части глобальных объемов сырой нефти.
За последние две недели цены выросли более чем на 25%. Причиной стало затягивание переговоров и фактическое блокирование важного морского пути, что вызвало резкие колебания на рынке и изменение структуры фьючерсов.
"Каждый день продолжает быть приключением, но также шансом быстро заработать деньги", - отметил аналитик нефтяного рынка Карл Ларри.
Кроме того, объемы торгов на азиатских торгах были ниже нормы. Рынки многих стран, включая Китай, Сингапур, Германию, Францию и Бразилию, закрыты на День труда.
Риск дефицита нефти
Как отмечает Bloomberg, в компании ConocoPhillips предупреждают о риске "критической нехватки" ресурса для отдельных государств. По словам финансового директора Энди О'Брайена, ситуация может существенно ухудшиться уже в ближайшие месяцы.
Он пояснил, что поставки, которые ранее поддерживали рынок, фактически исчерпались - танкеры, отправившиеся из Персидского залива в конце зимы, уже достигли пунктов назначения.
В связи с этим страны, которые зависят от импорта нефти, могут первыми ощутить нехватку ресурса уже в июне-июле.
Также ситуацию осложняет неопределенность вокруг ключевых маршрутов поставок, в частности из-за напряженности на Ближнем Востоке, что влияет на глобальные рынки энергоносителей.
Цены на нефть
Цена на нефть Brent с расчетами за июль выросла на 0,5% до 110,90 доллара за баррель.
Цена на нефть WTI с поставкой в июне почти не изменилась на уровне 105,02 доллара за баррель.
Напомним, цены на нефть растут из-за того, что переговоры между США и Ираном не дают результата, а ситуация в районе Ормузского пролива остается напряженной и нестабильной.
Из-за этого растут риски для поставок энергоносителей и удобрений, которые активно перевозятся по этому морскому пути.
Также в энергетическом управлении США предупреждали, что даже если пролив полностью не перекроют, цены на топливо могут оставаться высокими еще несколько месяцев.
Специалисты объясняют, что рынок реагирует не сразу, поэтому стабилизация поставок после завершения конфликта также займет определенное время.