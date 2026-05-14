Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Кремль отримує надприбутки на фоні злету цін на нафту, - Bloomberg

20:03 14.05.2026 Чт
2 хв
Як події в Ірані збагатили РФ?
aimg Сергій Козачук
Фото: ціна на російську нафту Urals зросла до рекорду за два роки (Getty Images)

Ціна на російську нафту марки Urals сягнула максимуму з осені 2023 року, що забезпечує значне зростання прибутків Кремля для фінансування воєнних потреб.

Чому подорожчала російська нафта

Як пише видання, за даними національної податкової служби РФ, вартість суміші Urals у травні досягла 94,87 долара за барель.

Основною причиною такого стрибка стала війна в Ірані, яка спричинила перебої з поставками сировини з Перської затоки через Ормузьку протоку.

Через дефіцит на світовому ринку попит на російські барелі суттєво посилився, а ціна для цілей оподаткування стала на 18% вищою, ніж у квітні.

Надходження від енергетичного сектору наразі дозволяють російському уряду знову наповнювати резервний фонд та уникати скорочення бюджетних видатків.

Зокрема, податкові доходи від продажу бареля нафти у рублях зросли на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Вплив курсу рубля та субсидій

Попри зростання світових цін, прибутки Кремля дещо стримує зміцнення рубля, який наразі перебуває на найвищому рівні щодо долара з початку 2023 року.

Міцніша національна валюта означає меншу кількість рублів, які бюджет отримує за кожен проданий у доларах барель.

Крім того, чистий дохід бюджету РФ залежить від обсягу субсидій для внутрішнього паливного ринку.

Через глобальне подорожчання пального державні виплати російським нафтопереробним компаніям у квітні сягнули майже 5 мільярдів доларів, що є рекордним показником за останні два роки.

Попит на російську нафту

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що Індія офіційно звернулася до США з проханням продовжити спеціальний дозвіл на імпорт російської нафти. Термін чинної ліцензії спливає 16 травня, а необхідність її продовження індійська сторона обґрунтовує затяжним конфліктом на Близькому Сході.

Крім того, на фоні нестабільності в ісламському регіоні, закупівлю сировини в РФ відновила Японія. Зокрема, компанія Taiyo почала розглядати російську нафту як альтернативу близькосхідній, щоб забезпечити стабільність енергопостачання.

Водночас аналітики Bloomberg попереджають про загрозу критичного дефіциту ресурсу для низки країн вже у червні. Основною причиною зростання світових цін та нестачі сировини стала тривала блокада іранських портів.

