Кремль отримує надприбутки на фоні злету цін на нафту, - Bloomberg

Чому подорожчала російська нафта

Як пише видання, за даними національної податкової служби РФ, вартість суміші Urals у травні досягла 94,87 долара за барель.

Основною причиною такого стрибка стала війна в Ірані, яка спричинила перебої з поставками сировини з Перської затоки через Ормузьку протоку.

Через дефіцит на світовому ринку попит на російські барелі суттєво посилився, а ціна для цілей оподаткування стала на 18% вищою, ніж у квітні.

Надходження від енергетичного сектору наразі дозволяють російському уряду знову наповнювати резервний фонд та уникати скорочення бюджетних видатків.

Зокрема, податкові доходи від продажу бареля нафти у рублях зросли на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Вплив курсу рубля та субсидій

Попри зростання світових цін, прибутки Кремля дещо стримує зміцнення рубля, який наразі перебуває на найвищому рівні щодо долара з початку 2023 року.

Міцніша національна валюта означає меншу кількість рублів, які бюджет отримує за кожен проданий у доларах барель.

Крім того, чистий дохід бюджету РФ залежить від обсягу субсидій для внутрішнього паливного ринку.

Через глобальне подорожчання пального державні виплати російським нафтопереробним компаніям у квітні сягнули майже 5 мільярдів доларів, що є рекордним показником за останні два роки.