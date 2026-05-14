ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Индия просит США продлить разрешение на импорт российской нефти, - Bloomberg

12:26 14.05.2026 Чт
2 мин
Срок действия разрешения истекает 16 мая
aimg Ирина Глухова
Индия просит США продлить разрешение на импорт российской нефти, - Bloomberg Фото: Индия просит США продлить разрешение на импорт российской нефти (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Индия обратилась к США с просьбой продлить действие специального разрешения на импорт российской нефти, срок которого истекает 16 мая. Причина - война на Ближнем Востоке затягивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Индия нарастила импорт нефти из РФ до рекордов перед завершением разрешения США, - Bloomberg

По данным источников издания, Нью-Дели обратился к Вашингтону с просьбой продлить исключение из санкций, которое позволяет покупку российской нефти.

В Индии отмечают, что продолжение блокады Ормузского пролива и общая волатильность рынка создают риски для энергетической безопасности страны.

"Индийские чиновники предупредили США, что поставки остаются приоритетом из-за постоянной волатильности на рынке нефти, что будет иметь широкие последствия, в частности влияние на индийцев, которые страдают от дефицита газа для приготовления пищи", - пишет Bloomberg.

Вашингтон впервые предоставил такое исключение в марте, а затем расширил его до 16 мая, пытаясь одновременно сдержать рост мировых цен на нефть.

Несмотря на то, что российская нефть формально не подпадает под общие санкции, США ранее призвали Индию сократить закупки, чтобы усилить давление на Россию из-за войны против Украины.

В то же время Министерство нефти Индии, МИД страны, а также Министерство финансов США пока не предоставили комментариев журналистам.

Что известно о ситуации

Как недавно писали СМИ, индийские нефтепереработчики пытаются максимально использовать время до завершения действия исключения США из санкций для российской нефти. Также они расширяют круг поставщиков из-за последствий войны США и Израиля против Ирана.

В мае суточные объемы поставок нефти в Индию уже достигли рекордных 2,3 млн баррелей.

Индия - одна из стран, которая больше всего пострадала из-за блокады Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом для мировых поставок энергоресурсов.

На фоне дефицита энергоресурсов премьер-министр Нарендра Моди призвал граждан максимально экономить топливо и уменьшать потребление товаров, требующих значительных валютных затрат.

Между тем официальный Нью-Дели пытается балансировать между потребностями внутреннего рынка и санкционной политикой США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки НАФТА Индия Иран
Новости
Как выглядит 9-этажка в Дарницком районе Киева после удара: репортаж РБК-Украина
Как выглядит 9-этажка в Дарницком районе Киева после удара: репортаж РБК-Украина
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес