Индия просит США продлить разрешение на импорт российской нефти, - Bloomberg

Индия обратилась к США с просьбой продлить действие специального разрешения на импорт российской нефти, срок которого истекает 16 мая. Причина - война на Ближнем Востоке затягивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным источников издания, Нью-Дели обратился к Вашингтону с просьбой продлить исключение из санкций, которое позволяет покупку российской нефти.

В Индии отмечают, что продолжение блокады Ормузского пролива и общая волатильность рынка создают риски для энергетической безопасности страны.

"Индийские чиновники предупредили США, что поставки остаются приоритетом из-за постоянной волатильности на рынке нефти, что будет иметь широкие последствия, в частности влияние на индийцев, которые страдают от дефицита газа для приготовления пищи", - пишет Bloomberg.

Вашингтон впервые предоставил такое исключение в марте, а затем расширил его до 16 мая, пытаясь одновременно сдержать рост мировых цен на нефть.

Несмотря на то, что российская нефть формально не подпадает под общие санкции, США ранее призвали Индию сократить закупки, чтобы усилить давление на Россию из-за войны против Украины.

В то же время Министерство нефти Индии, МИД страны, а также Министерство финансов США пока не предоставили комментариев журналистам.