Количество новых беженцев в ЕС заметно уменьшается: какие страны больше не в приоритете
В Европе зафиксировали спад миграции - количество новых заявлений на убежище снизилось на 18%, а эксперты связывают это как с более жесткой политикой, так и с изменением стран происхождения мигрантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag.
Согласно данным Еврокомиссии, в первом квартале 2026 года в странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии подали 173 082 заявления на убежище. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Больше всего заявлений традиционно подают в крупных странах ЕС:
Франция - 34 643 заявления
Испания - 32 630
Италия - 32 602
Германия - 28 922
В то же время в некоторых странах количество обращений остается минимальным:
Венгрия - 26 заявлений
Словакия - 35
Больше всего заявителей прибыли из Венесуэлы, Афганистана и Бангладеш. В то же время количество заявлений от сирийцев резко сократилось - на 63% до 5556. Еще заметнее упало число заявлений от граждан Украины - до 4073, что на 57% меньше, чем годом ранее.
Эксперты считают, что именно сокращение потока из этих двух стран, которые ранее формировали значительную часть миграции в ЕС, стало ключевым фактором общего снижения.
Параллельно в отдельных странах Европы продолжаются дискуссии по ужесточению миграционной политики. В частности, в Швейцарии рассматривают возможность проведения референдума об ограничении численности населения, что потенциально может повлиять на условия пребывания иностранцев.
В случае поддержки инициативы не исключается пересмотр статуса защиты "S" для украинцев и возможное ограничение въезда новых беженцев.
В то же время другие страны продолжают поддержку. В Молдове действие временной защиты для украинцев продлили до 1 марта 2027 года, а в Ирландии автоматически продлили иммиграционные разрешения до весны 2027-го. Это гарантирует сохранение права на легальное пребывание и доступ к базовым социальным услугам.