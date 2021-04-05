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Зеленський цього тижня проведе з Меркель і Макроном переговори щодо Донбасу

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 11:20
Зеленський цього тижня проведе з Меркель і Макроном переговори щодо Донбасу Фото: Ангела Меркель, Володимир Зеленський і Еммануель Макрон (колаж РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Президент України Володимир Зеленський цього тижня проведе тристоронні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Основною темою буде ситуація на Донбасі.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

При цьому, за словами джерела, поки невідомо, коли саме ці переговори пройдуть.

Нагадаємо, минулого тижня пройшли тристоронні переговори по Донбасу між президентом Росії Володимиром Путіним та лідерами Німеччини і Франції. На переговорах в усіченому нормандському форматі російська сторона в черговий раз звинуватила Україну в нібито ескалації конфлікту на Донбасі. Крім того, в Кремлі заговорили про ризик масштабних бойових дій.

Між тим Макрон і Меркель у розмові з Путіним закликали провести переговори у повноцінному нормандському форматі, а також домовилися активізувати роботу своїх політичних радників.

Як розповів секретар РНБО України Олексій Данілов, після тих переговорів Зеленський провів велику нараду з Донбасу, в тому числі, на тлі стягування російських військ до українських кордонів.

А в Офісі президента заговорили про нові домовленості. За словами прес-секретаря Зеленського Юлії Мендель, найближчим часом покажуть "певні досягнуті домовленості про процес переговорів".

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